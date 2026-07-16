Levent Üzümcü hakkında 'ev hapsi' kararı verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Levent Üzümcü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Oyuncu Levent Üzümcü hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Üzümcü, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.
Savcılık ifadesi tamamlanan şüpheli, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılmıştı.
Şüpheli Levent Üzümcü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ‘ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.