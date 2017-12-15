Çağlar'sız ilk meclis toplandı

15 Aralık 2017

Sercan AKINCI

Ani ölümüyle iş dünyasını üzüntüye boğan İTO Başkanı İbrahim Çağlar'ın ardından ilk meclis toplantısı dün düzenlendi.

Toplantıda Çağlar adına bir eser inşa edilmesi ve 'İbrahim Başkanla Anılar' adlı bir kitap bastırılması kararı alındı.

Toplantıda Meclis Başkanı Şekib Avdagiç herkesin başkanlıkla ilgili soru sorduğunu belirterek konuya açıklık getirdi. TOBB Kanunu'nun 35'inci maddesine göre yönetim kurulu kendi arasında seçim yaparak yeni başkanı seçecek. O seçim yapılana kadar ise en yaşlı başkan yardımcısı geçici olarak başkanlık görevini üstleniyor.

Bu maddeye göre İTO'ya şimdilik Dursun Topçu başkanlık yapacak.

İbrahim Çağlar hakkında söylenebilecek çok şey olduğunu dile getiren Avdagiç, henüz 18 yaşında ilk şirketini kurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"İşlerini; emek emek, adım adım inşa etmişti. Dedesinden, babasından devraldığı bayrağı ileri taşıyan hayırlı bir evlattı. Ailesine düşkün bir eş, bir babaydı. Yakın zaman önce torun sevgisine de nail oldu. İbrahim Çağlar, kendi kabuğunda yaşayanlardan olmadı. İnsanlarla iç içeydi. Sadece iş dünyasında değil, sivil toplum faaliyetlerinde de en önde koştu. İstanbul Ticaret Odasında bayrağı ileri taşıdı. Meclis üyesi, başkan yardımcısı, meclis başkanı ve yönetim kurulu başkanı olarak makam hırkasını giydi."

Öte yandan meclis toplantısı öncesinde Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) üyeleri İTO'ya başsağlığı ziyaretinde bulundu.