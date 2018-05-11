ÇAĞSİAD işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

11 Mayıs 2018

'Değiştirebiliriz dönüştürebiliriz' sloganıyla düzenlenen toplantıya katılım yoğundu. Toplantıya Dünya Gazetesi Yazarı Dr. Rüştü Bozkurt da katıldı.

Bu etkinliğin en önemli amacının üyelerinin birbirleriyle tanışmasını ve işbirliği yapmasını sağlamak olarak belirten ÇAĞSİAD İstanbul Şube Başkanı İsmail Ali Şahin, “Değiştirebiliriz, dönüştürebiliriz sloganını seçme sebebimiz küçük bir değişikliğin nelere yol açabileceğine konsantre olmaktır. Biz de bu etkinliği yeni işbirlikleri kurabilmeniz için düzenledik. Burada kurduğunuz iletişimin ummadığınız bir anda işinize yarayacağını göreceksiniz” dedi.

Fuar düzenlenecek

ÇAĞSİAD Genel Başkanı Sakine Tayanç ise, “ÇAĞSİAD ülkemiz ekonomisinde önemli yeri olan esnaf ve orta ölçekli ticari işletmelerimizin sorunlarını, isteklerini ortak çözümler üretmek amacıyla kuruldu. 2008 yılında kurulan ÇAĞSİAD, 10. yılı neticesinde fuar düzenleyecektir. Değişen ülke ekonomisi yeniliklere uyum sağlamaya çalışırken; birlik, beraberliğe, örgütlü olmaya önem veren kuruluşların ayakta kalmakta zorlanmadığını hepimiz görmekteyiz. Birlikte olmak, örgütlü olmak güçlü olmak anlamına gelir” dedi.