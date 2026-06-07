Can Polat cinayetinde 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheliler yakalandı.

Saldırıyla bağlantılı 4 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin çalışmaları sonucunda, 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştirdiği ve olay öncesinde keşif yaptığı tespit edilen 2 şüpheli İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Şüphelilerle birlikte saldırıda kullanıldığı belirtilen otomatik tabanca da ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul'da yapılan operasyonlarda ise saldırıyı gerçekleştiren kişiyle birlikte hareket ettiği ve silah temininde rol aldığı belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir otomatik tabanca bulundu.

Şüpheliler adliyeye gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan toplam 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Can Polat saldırısında ne olmuştu?

Can Polat, 3 Haziran'da İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'ta bulunan bir otelin önünde düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan Polat, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Can Polat'ın, kamuoyunda tanınan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.