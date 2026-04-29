Çanakkale Boğazı'nda geçişler durduruldu
Çanakkale Boğazı, Eceabat açıklarında seyir hızı düşen 274 metrelik "Zephyr Prosper" adlı tankere yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldı. Rusya'dan İzmit'e seyir halindeki geminin akıntı nedeniyle hız kaybı yaşaması üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler sevk edildi.
Çanakkale Boğazı, seyir hızı düşen bir tankere yapılacak römorkör destekli müdahale nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişine geçici olarak kapatıldı.
Ekipler sevk edildi
Rusya’dan İzmit’e seyir halinde olan Barbados bayraklı 274 metre uzunluğundaki "Zephyr Prosper" isimli tankerin, boğaz akıntısının etkisiyle Eceabat açıklarında hız kaybı yaşadığı bildirildi. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri’ne iletmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Bölgeye "Kurtarma-10", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-20" römorkörleri yönlendirilerek müdahale süreci başlatıldı.