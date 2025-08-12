Çanakkale, Edirne, Hatay alev alev! Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor

Türkiye’nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele aralıksız devam ediyor. Çanakkale, Edirne ve Hatay’dan gelen haberler, ekiplerin gece boyunca alevlerle yoğun mücadele verdiğini ortaya koydu.

Çanakkale’de tahliye ve yoğun müdahale

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Güzelyalı bölgesi tedbiren tahliye edilirken, Vali Ömer Toraman vatandaşlara gereksiz yere trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Gece boyunca 79 arazöz, 39 itfaiye, 11 dozer, 92 araç ve 770 personelle karadan müdahale sürdü. Havanın aydınlanmasıyla birlikte hava araçları da devreye girdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mahsur kalan 348 kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını açıkladı.

Edirne’de siteler boşaltıldı

Edirne’nin Enez ilçesi Büyükevren köyü sahilinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle Gülçavuş köyü ve sahiline ulaştı. Tez İş Tatil Sitesi ve çevredeki bazı yerleşimler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Vali Yunus Sezer, yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için tüm önlemlerin alındığını ve çalışmaların yoğunlaştığını belirtti.

Yangına Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile köylüler de müdahale ediyor.

Hatay’da geceyi alevler aydınlattı

Hatay’ın Yayladağı ilçesi Aslanyazı Mahallesi’nde çıkan orman yangınına, 2 askeri helikopter, 69 araç ve yaklaşık 200 personel ile müdahale ediliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor.

Bakan Yumaklı’dan genel durum açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara ilişkin son durumu paylaşarak orman işçileri başta olmak üzere tüm ekiplere teşekkür etti.

Bakanlık verilerine göre, bu yıl 5 binden fazla yangın büyümeden söndürüldü; ancak 20 yangın büyük alanlara zarar verdi.