Dron görüntüleriyle ortaya çıktı: Çanakkale'de villalar kül oldu

Çanakkale'de tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor. Yangında büyük zarar gören Güzelyalı bölgesindeki villalardaki zarar sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Yangında büyük hasar gören Güzelyalı bölgesindeki villalar, sabah saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yangın, dün saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havanın aydınlanmasıyla birlikte havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahaleye ediyor.

Güzelyalı bölgesindeki villalar kül oldu

Sabahın erken saatlerinde havanın aydınlanmasıyla yangına havadan ve karadan yoğun müdahale devam ediyor. Güzelyalı bölgesindeki villalarda yaşanan hasar ise sabahın erken saatlerinde dron ile görüntülendi.

Yangının acı bilançosu dron görüntülerine yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
