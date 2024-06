Çanakkale ve Uşak'ta orman yangını! Bakan Yumaklı Çanakkale Boğazı için son dakika kararını duyurdu

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında dün saat 16.05 sıralarında çıkan orman yangını yaklaşık 14 saattir devam ediyor. Yangına dün havadan 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve kara aracının yanı sıra 540 personelle müdahale edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamayan orman yangınında gece ise 1 gece görüşlü helikopter, 94 arazöz ve kara aracı ve 540 personelle müdahale devam etti. Havanın aydınlanmasıyla beraber, havadan helikopterler müdahalesi başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu sabah yaptığı açıklamada can kaybının yaşanmadığı yangının ilerlemesinin durduğunu ancak kontrol altına alınamadığını belirterek 575 hektarlık alanın zarar gördüğünü bildirdi. Bakan Yumaklı, "Sorunlu tek bir alan kaldı. Yangının ilerlemesi durduruldu, enerjisi azaldı ancak tamamen kontrol altında diyemiyoruz. Yangının başlamasıyla birlikte Boğaz trafiği kuzey-güney yönlü kaptılmıştı. Halihazırda hava araçlarının su alma yönünde olması nedeniyle bu yasağın aynı şekilde devam etmesi kararlaştırıldı" dedi.

Yumaklı açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu arada gece Gelibolu'da çıkan yangın da 2 saatte kontrol altına alındı. Boğaz'daki gemi trafiği ise yangın kontrol altına alıncaya kadar askıya alınacak. Şu ana kadar 2 köy boşaltıldı. Yangın kontrol altına alındıktan sonra umuyorum ki vatandaşlarımız evlerine dönecekler. Çanakkale'de sıcaklık mevsim normallerinin 5 derece üzerinde olacak. Bölgede hasat yapacak çiftçilerimizin saat: 11.00'e kadar çalışmalarını yapmaları. Bu saatten sonra izin verilmeyecek. Önümüzdeki 5 gün boyunca böyle olacak.

Dün saat: 18.30'da Uşak'ta da orman yangını çıktığını söylemiştim. Orada da işler iyiye gidiyor yangının kontrol altına alınması bekleniyor. Vatandaşlarımız lütfen belirlenen mesire alanlarında piknik yapsınlar. Bu alanların dışında yasaklı olan ormanlık alanlara girilmemesini, ateş yakılmamasını özellikle rica ediyoruz."

Çanakkale Valiliği'nden uyarı

Çanakkale Valiliği, Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildiğini açıklayarak, yangının büyüme riski olduğundan yakın civarda yaşayan vatandaşların teyakkuzda olmaları uyarısında bulundu.

Anafartalar köyü boşaltıldı

Yangının büyümesi ihtimaline karşı Anafartalar köyü tamamen boşaltılırken, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı tarihi Gelibolu yarımadasındaki 57. Alay ve Conkbayırı'na gitmemeleri uyarısı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Eceabat Kumköy köyü civarında devam eden orman yangınına Orman, AFAD, Belediye, İl Özel İdare ekiplerince uçak, helikopter, arazöz, itfaiye ve iş makinaları ile havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Büyük Anafartalar köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Özel İdare, AFAD ve İl Sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından Eceabat Gençlik Konuk Evine götürülerek misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın teyakkuzda olmaları önemlidir. Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanına girişler ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.

Uşak'ta orman yangını

Uşak'ta tarım arazisinde çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangına karadan 495 personel ve 107 araçla müdahale devam ediyor.

Uşak merkeze bağlı Akbudak köyü yakınlarında çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde Uşak Vali Vekili Önder Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu ve Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Üçgül incelemelerde bulundu. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Vekili Can, dün akşam saatlerinde alınan yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ekiplerin sevk edildiğini dile getirdi.

Vali Vekili Can, rüzgarın da etkisiyle yangının sık sık yön değiştirdiğini ifade ederek “Uşak merkeze bağlı Köprübaşı, Kıran ve Akbulak köyü ekili araziler ve hasat yapılan bölge civarında yangın ihbarı alınmış, aşırı sıcaklık ve sık sık yön değiştiren rüzgar nedeniyle bu yangın ormanlık alanlara da sıçramıştır. Çevre mahalle ve köyleri tehdit edecek şekilde büyüdü” dedi.

Vali Vekili Can sözleri, şöyle devam etti; “Daha sonrasında tedbir amaçlı olarak AFAD ve jandarma ekiplerimiz tarafından Köprübaşı köyüne bağlı Hacışerifler Mahallesi'nde 6 hane, Velibeyler Mahallesi'nde 10 hane, Karaköse köyü Çamurak Mahallesi'nde 10 hane tedbir amaçlı boşaltıldı. Fakat bu evlerde herhangi bir zarar şu an itibarıyla bulunmamaktadır. Gündüz saatlerinde hava şartları uygun olduğunda bir helikopterle havadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla beraber şu an itibariyle 495 personel, 107 araç ve iş makinesiyle yangına müdahale edilmektedir. Rüzgarın da şu an hızının azalmasıyla birlikte inşallah sabah saatlerine kadar kontrol altına almayı umuyoruz.”

Dikili'deki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Dikili ilçesinde otluk alanda çıkan ve zeytinlik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çandarlı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Denizköy Mahallesi yakınlarına ulaşan yangın, rüzgarın da etkisiyle zeytinlik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 20 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, çevredeki sitelere yaklaştı. Site sakinleri tedbir amacıyla evlerinden çıktı.

Dikili Kaymakamı Ali Edip Budan, AA muhabirine, yangının bir sitenin alt kısmında bulunan otluk alanda çıktığını ve zeytinlik alana sıçradığını söyledi.

Budan, yangının rüzgarın etkisiyle genişlediğini belirtti.

Yangına müdahale gece boyunca sürdü. Havanın aydınlanmasıyla 2 uçak ve 2 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına destek verildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

Denizli'de yangın sürüyor

Denizli'de boş arazide çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Ulaşımın olmadığı boş arazideki yangına itfaiye ekipleri tarla yollarından ulaşmaya çalışıyor. Yanan araziye yakın fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekiplerin risk teşkil eden noktalarda tedbir aldığı öğrenildi.