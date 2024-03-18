Çanakkale Zaferi: Yeniden doğuşun ilk işareti

TOBB Başkanı M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU

Bir milletin yeniden doğuşunun ilk işaretidir 18 Mart tarihi ve akabinde gelen Çanakkale Zaferi. 18 Mart, milletimiz için özel bir tarihtir. Söz konusu tarihte atalarımız bize şunu gösterdi; bir ve beraber olduğumuzda neleri başarabildiğimizin ve istiklalimizden asla vazgeçmeyeceğimizi bütün dünyaya ilan ettik.

Umudun sesi ve gelecek nesillerin örneği oldu

Bütün dünyanın içinde emperyalist güçler kadar ezilen halklar da vardı. 20’nci yüzyılın ilk büyük dersi olmasının yanı sıra imkansızlıklar çeken bir milletin gayreti de tüm dünyada emperyalizme maruz kalan halklar için umudun sesi olmuştur. Ecdadımızın buradaki mücadelesi, hem bizler için hem de gelecek nesillerimiz için örnektir.

Bugün sahip olduğumuz her şeyi, ‘bağımsızlığımız olmadan var olamayacağımız’ inancına borçlu olduğumuzu unutmamak gerekiyor. Bu anlamlı gün vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Kahramanlarımızın ruhları şad olsun.