Çanakkale'de baraj çevresindeki kovanlarda bulunan arılar telef oldu

Bayramiç Barajı çevresinde 100 kovanı bulunan arı yetiştiricisi Zihni Özkaya, yaptığı açıklamada, üreticiler bilgilendirilmeden buğday tarlalarının ilaçlandığını iddia etti. Kovanlarındaki arıların telef olduğunu anlatan Özkaya, "Başka bölgede de arılarım var ama onlarda bir şey yok. Bu da bize arıların zehirlendiğini gösteriyor. Bilgi verilseydi kovanların kapılarını akşamdan kapatırdık ya da bu bölgeden alırdık." dedi.

İlaçlamaların gece yapılması daha sağlıklı

Aynı bölgede arıcılık yapan Nahit Toğrul ise yaklaşık 30 üreticinin baraj çevresinde kovanlarının bulunduğunu aktararak, "Öğrendiğimize göre Tülüler köyü yakınlarında ilaçlama yapılmış. Bu ilaçlamadan dolayı arılarımız telef oldu. Bu tür ilaçlara tedbir alınmasını istiyoruz. Gün içinde ilaçlama yapıldığı yönünde bilgi edindik. Bu tür ilaçlamaların gece yapılması daha sağlıklı olurdu. O zaman bize daha az zararı olurdu." diye konuştu.

Ölümlerin sebebi belli olacak

Bal üreticilerinden İsfendiyar Yıldırım da, "Savcılığa ve jandarmaya şikayetimizi yaptık. Gün içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile güvenlik güçleri bölgede incelemeler yapacak. Arı ölümlerinin sebebi belli olacak." ifadelerini kullandı.