  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
Takip Et

Çanakkale'de korkutan deprem! (SON DEPREMLER LİSTESİ)

Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Antalya'da meydana gelen sarsıntının ardından saat 08.18'de Çanakkale'de kaydedilen depremin, Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtildi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çanakkale'de korkutan deprem! (SON DEPREMLER LİSTESİ)
Takip Et

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 08.18'de kaydedilen depremin Yerin 12.61 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.

Çanakkale'de korkutan deprem! (SON DEPREMLER LİSTESİ) - Resim : 1

5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ
Yer Saat Tarih Büyüklük
Ege Denizi – Gökçeada (Çanakkale) 08:18 2025-06-05 4.6 Mw
Sarayköy (Denizli) 07:56 2025-06-05 3.0 Ml
Akdeniz – Gazipaşa (Antalya) 07:32 2025-06-05 4.0 Mw
Pütürge (Malatya) 07:27 2025-06-05 1.3 Ml
Yazıhan (Malatya) 07:22 2025-06-05 1.7 Ml
Kiğı (Bingöl) 07:05 2025-06-05 1.7 Ml
Kiğı (Bingöl) 07:03 2025-06-05 3.0 Ml
Akdeniz – Kaş (Antalya) 06:31 2025-06-05 1.7 Ml
Akdeniz – Marmaris (Muğla) 06:03 2025-06-05 1.6 Ml
Kargı (Çorum) 05:58 2025-06-05 0.9 Ml
Ege Denizi 05:30 2025-06-05 2.0 Ml
Ege Denizi 05:25 2025-06-05 2.0 Ml
Ninotsminda (Gürcistan) – Akyaka (Kars) 05:14 2025-06-05 1.2 Ml
Ilgın (Konya) 05:14 2025-06-05 1.0 Ml
Akdeniz – Yayladağı (Hatay) 04:29 2025-06-05 2.1 Ml

 

SON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN: Antalya'da 4 büyüklüğünde depremSON DEPREMLER LİSTESİ 5 HAZİRAN: Antalya'da 4 büyüklüğünde depremGündem
Kaynak: HABER MERKEZİ