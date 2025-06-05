Çanakkale'de korkutan deprem! (SON DEPREMLER LİSTESİ)
Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sabah saatlerinde Antalya'da meydana gelen sarsıntının ardından saat 08.18'de Çanakkale'de kaydedilen depremin, Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği belirtildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine 61.27 kilometre uzaklıkta 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 08.18'de kaydedilen depremin Yerin 12.61 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtilirken sarsıntı, çevre bölgelerde de hissedildi.
5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ
|Yer
|Saat
|Tarih
|Büyüklük
|Ege Denizi – Gökçeada (Çanakkale)
|08:18
|2025-06-05
|4.6 Mw
|Sarayköy (Denizli)
|07:56
|2025-06-05
|3.0 Ml
|Akdeniz – Gazipaşa (Antalya)
|07:32
|2025-06-05
|4.0 Mw
|Pütürge (Malatya)
|07:27
|2025-06-05
|1.3 Ml
|Yazıhan (Malatya)
|07:22
|2025-06-05
|1.7 Ml
|Kiğı (Bingöl)
|07:05
|2025-06-05
|1.7 Ml
|Kiğı (Bingöl)
|07:03
|2025-06-05
|3.0 Ml
|Akdeniz – Kaş (Antalya)
|06:31
|2025-06-05
|1.7 Ml
|Akdeniz – Marmaris (Muğla)
|06:03
|2025-06-05
|1.6 Ml
|Kargı (Çorum)
|05:58
|2025-06-05
|0.9 Ml
|Ege Denizi
|05:30
|2025-06-05
|2.0 Ml
|Ege Denizi
|05:25
|2025-06-05
|2.0 Ml
|Ninotsminda (Gürcistan) – Akyaka (Kars)
|05:14
|2025-06-05
|1.2 Ml
|Ilgın (Konya)
|05:14
|2025-06-05
|1.0 Ml
|Akdeniz – Yayladağı (Hatay)
|04:29
|2025-06-05
|2.1 Ml