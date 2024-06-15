Çanakkale'deki orman yangını: 6 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor

Yumaklı'nın orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları ve teknolojiler hakkında Yangın Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenlediği sırada, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde orman yangını çıktı.

Bakan Yumaklı, yangına 6 uçak ve 3 helikopterle müdahaleye başlandığını söyledi. Bakan Yumaklı, yangınla ilgili detaylı bilgi için Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey'e söz verdi.

Karacabey de Yangın Yönetim Merkezi'ndeki ekranlarda helikopterlerin yangına müdahale ettiğini görüntüleri göstererek, "Sevkedilen diğer hava araçları da yoldalar, birkaç dakika içerisinde bölgeye gelecektir. Ayrıca yangın mahalline 16 arazöz de sevk edildi, bunlardan birisi alana ulaşarak müdahaleye başladı. Çok büyük bir tehlike olmadan kontrol altına alacağımızı düşünüyoruz." bilgisini paylaştı.