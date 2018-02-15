Canikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söyledi

15 Şubat 2018

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'de bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, açıklamalarda bulundu.

ABD Savunma Bakanı James Mattis ile yaptığı görüşmeye değinen Canikli ''YPG'nin PKK'nın organik kolu olduğuna dair şüphe kalmamıştır. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik'' diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Canikli, PYD/YPG'nin, PKK'nın organik bir parçası olduğunu belgeleriyle ABD Savunma Bakanı Mattis'e aktardıklarını bildirdi.

Canikli sözlerine şöyle devam etti:

''PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteğin aynı zamanda PKK terör örgütünün güçlenmesine, palazlanmasına sebep olduğunu ve bu durumun da Türkiye için artan oranda bir ulusal güvenlik tehdidi teşkil ettiğini ifade ettik. ABD'nin Türkiye ile müttefikiyle çalışması gerektiğini ifade ettik. Mattis'in yaklaşımı bu örgütü (YPG'yi) PKK'dan ayırabilecekleri şeklinde PKK'ya karşı savaştırabilecekleri şeklinde bir açıklaması oldu. Biz de bunun mümkün olmadığını hiçbir zaman PYG ve PYD'nin PKK'dan ayrılmasının mümkün olmadığını hele PKK'ya karşı mücadele ettirilmelerinin mümkün olmadığını söyledik. PYD ve YPG'yi PKK'dan ayırabilecekleri bizim açımızdan tehlike olmaktan uzaklaştırabilecekleri şeklinde bir kabulleri var. PYD ve YPG'nin SDG içerisinde tamamen temizlenmesi gerektiğini ifade ettik. Beklentimizin terör örgütleriyle işbirliği yapmak değil Türkiye ile birlikte çalışmak olduğunu doğru yöntemin bu olduğunu kendilerine ifade ettik. Mattis, YPG'nin DAEŞ'le ittifak yapmayacağını söyledi. PYD/YPG'ye verdikleri her türlü desteği sonlandırmalarını, SDG bünyesinden bu yapının çıkartılmasını talep ettik.

ABD'nin Türkiye'nin terörle mücadele hususundaki hassasiyetine saygı duyduklarını ifade ettiler. PYD/YPG terör örgütü ile ilgili olarak onların SDG içerisinden çıkartılması konusunda bir kararlılık görmedim. YPG ve PYD'nin de PKK gibi bir terör örgütü olduğu gerçeği bütün boyutlarıyla ortaya konulunca da oradan bir çıkış yapmaları gerekiyor.

"PKK ile mücadelede özellikle istihbarat desteği verecekler"

Sayın Mattis, PKK terör örgütü ile Irak'ta yapılan, yapılacak olan mücadelede bundan sonraki dönemde kendilerinin aktif, daha somut, net destek vereceklerini, özellikle istihbarat bağlantılı olacak şekilde destek vereceklerini de ifade etti.

"Psikolojik üstünlük Türkiye'de"

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin üç gündür yaptığımız görüşmelerde, özel görüşmelerde de hiçbir ülkeden bu konuda, bu harekatın durdurulması ya da o anlama gelebilecek bir talep olmadı. Türkiye olarak bütün dünyaya bu harekatın haklılığını iyi anlatabildik, anlattığımızı düşünüyoruz ve bu anlamda psikolojik üstünlüğün Türkiye'de olduğunu görüyoruz.''

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