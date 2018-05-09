Çatı davada 252 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı.
Çatı davada, Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.
Tüm şehitlerden sorumlu tutulmaları istendi
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması istendi.
Çatı davada, ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.
Genelkurmay çatı davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati talep edildi.
55 bin 880'er yıl hapis istemi
Çatı davada, yaralılardan da sorumlu tutulan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için 55 bin 880'er yıl hapis cezası istendi.
"Cumhurbaşkanına suikast girişimi"nden de ceza istemi
Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin "anayasayı ihlal" "kasten öldürme" "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından da cezalandırılmaları istendi.
Sivil imam Kurubaş hakkında müebbet talebi
Genelkurmay çatı davasında, sivil imam Birol Kurubaş'a, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Kaynak: AA