Çavuşoğlu: ABD'li Brunson ile Gülen'i takası önermedik

31 Mayıs 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Deutsche Welle kanalındaki Conflict Zone programında Tim Sebastian'ın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde bazı Avrupa ülkeleriyle yaşanan gerginliğe Hollanda örneğinin verilmesi üzerine Çavuşoğlu, "Hollanda başbakanının bana Hollanda'ya laleleri görmek için gidebileceğimi ancak Türk halkını göremeyeceğimi söylemesini nasıl değerlendiriyorsunuz, bu hangi demokratik standartlara uygun?" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın kendine göre bir demokrasi anlayışı olduğunu ve "Türkiye ne derse yanlış, Avrupa ne derse doğru" şeklindeki yaklaşımın sorunlu olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Kendinizi patron, birinci sınıf halk ve ülke olarak, Türkiye'yi ve Türk halkını ise ikinci sınıf görüyorsunuz. Bunu doğrudan söylemenize gerek yok. Türkiye'ye ve Türk halkına yaklaşımınızdan bunu doğrudan görebiliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, Türkiye'de demokrasi ve insan hakları ihlalleri yaşandığına ilişkin değerlendirmelerin doğru olmadığını vurgulayarak Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı korkunç darbe girişiminin ardından halkın güvenliğini sağlamak için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ne olduğunu anlamak istemediniz. Birçok Batılı ülke darbecileri destekledi. Şimdi, Batı'daki birçok ülke daha önce orduda bulunanları da içeren bu darbecilerin hepsine farklı statüler tanıyor, iltica hakkı tanıyor. Neden biz bu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığımızda Türkiye'deki demokrasiyi savunmadınız?"

"Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz"

Bakan Çavuşoğlu, "Almanya ile ilişkilerimi normalleştiriyorum çünkü dışişleri bakanları benimle çalışıyor, ben de onlarla çalışıyorum. Avusturya-Türkiye ilişkilerini normalleştiriyorum çünkü Avusturya'nın yeni dışişleri bakanı.. " şeklinde konuşurken sözünün kesilmesi üzerine, "Lütfen sözümü kesmeyin, konuşmama izin verin. Konuşmama izin vermiyorsunuz. Soru soruyorsunuz, ilk cümlemin ardından sözümü kesiyorsunuz ve benim yapacağımdan daha çok yorum yapıyorsunuz. Sorunuzu sorun, yanıtlamama izin verin. Saygı göstermek zorundasınız. Bana saygı göstermiyorsunuz. Röportaj böyle yapılmaz. Sorunuzu sormalısınız, yorumunuzu yapmalısınız ve benim yanıt vermemi beklemelisiniz. Röportaj bu şekilde yapılır. Eğer Türk Dışişleri Bakanı'nı küçük düşürmeye çalışıyorsanız bu böyle olmaz. Sorularınızı yanıtlamama izin vermiyorsunuz." diye tepki gösterdi.

"Beğenseniz de beğenmeseniz de Avrupa'nın bir parçasıyız"

Bakan Çavuşoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın Die Welt'e verdiği röportajda sarf ettiği "Türkiye, AB'ye diğer tüm adaylardan daha önce girmeyi hak etti." sözleri hatırlatılarak yöneltilen, "Türkiye'nin AB'ye üye olmayı isteyip istemediği" şeklindeki soruya, Türkiye'nin üyelik için 60 yıldır beklediği süreçte birçok reform yaptığı yanıtını verdi.

Türkiye'nin AB yolunda kriterleri yerine getirdikçe siyasi engellerle karşılaştığını söyleyen Çavuşoğlu, "Başbakan yardımcım şunu kastediyor: Reform yapsak da, fasılların açılması ve kapanması için gereken kriterleri yerine getirsek de ne yazık ki siyasi engeller nedeniyle hiçbir ilerleme kaydedemedik. Başbakan yardımcısının görüşüne neden saygı duymuyorsunuz? Türk siyasetçilerin her demecini sorguluyorsunuz ama hiçbir zaman Avrupa tarafını sorgulamıyorsunuz." diye konuştu.

Sebastian'ın "Elbette Avrupa tarafını da sorguluyoruz ama siz Avrupa'yı temsil etmiyorsunuz. Türkiye'nin temsilcisi olduğunuz için size Türkiye'nin söylemlerini soruyorum." şeklindeki sözleri üzerine Çavuşoğlu, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olduğunu, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne (AKPM) 2 yıl başkanlık ettiğini, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olduğunu hatırlatarak "Biz Avrupa'nın bir parçasıyız. 'Dışarıdaki' değiliz. Biz, beğenseniz de beğenmeseniz de Avrupa'nın parçasıyız." dedi.

"FETÖ elebaşı Gülen 'Müslüman vaiz' değil, 'komplocu terörist' "

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ve Türk halkının güvenliğinin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından alınan tedbirlere yönelik eleştirilerden daha önemli olduğunu vurgulayarak birçok Avrupa ülkesinin darbe girişiminin başarısız olmasını kabullenemediğini söyledi.

FETÖ'nün Türk halkı ve birçok dost ülke için terör örgütü olduğunun da altını çizen Çavuşoğlu, "Bu yüzden birçok ülke, bunların bağlantılarını ve okullarını kapatıyor." dedi.

Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunun Türkiye'deki darbe girişimini onayladığını söyleyen Çavuşoğlu, "Neden darbe girişiminin ardından kimse bizi ziyaret etmedi? O gece saat 03.00'te Türkiye'nin ya da benim ne durumda olduğumu sormak yerine darbeye teşebbüs edenlere nasıl bir tutum izleneceğini soran bakanlar oldu." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, sunucunun, FETÖ elebaşı Gülen için kullandığı "Müslüman vaiz" ifadesine karşı çıkarak "O, bir terörist, 'Müslüman vaiz' değil. Bu konuda sizinle farklı fikirdeyiz. İşte anlatmak istediğim tam da bu: O bir komplocu, bir terörist. Onun Türkiye'de yaptığından hoşnut kaldınız. Bu yüzden 'Müslüman vaiz' dediniz." ifadelerini kullandı.

"Brunson'a karşılık FETÖ elebaşının takası önerisinde bulunmadık"

Türkiye'nin, İzmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmasına karşılık Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğuna yönelik iddialara değinen Sebastian'ın bunun bir "rehine diplomasisi" olup olmadığına ilişkin sorusuna, bu durumun rehine diplomasisi olmadığı yanıtını veren Çavuşoğlu, Brunson'ın sanık olduğunu ve hakkında iddianame bulunduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, "İddianameyi okumak için 5 dakikanızı ayırırsanız, ne tür suçlamalar olduğunu görebilirsiniz. Bu, tamamen hukuki süreç, siyaseten harekete geçirilmiş bir süreç değil." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Brunson'a karşılık FETÖ elebaşı Gülen'in takas edilmesi önerisinde bulunduğu iddialarını reddeden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz asla öneride bulunmadık. Türkiye ve ABD dahil olmak üzere ülkeler arasında insanları iade etmek ve mahkumları takas etmek için anlaşmalar vardır. Bazen mahkumlar cezalandırıldığında, siz onları ev sahibi ülkelere gönderebilirsiniz. Bunlar anlaşmalardır, olabilir fakat biz bunu önermedik. Bu sizin yorumunuz. Biz, asla herhangi bir ülkeyle bu çeşit bir pazarlıkta olmadık. Sadece bazen istihbaratlar, bazı teröristleri sınır dışı etmek için ve ciddi bir durum olduğunda birlikte çalışır. Bu, ülkeler arasında bir tür iş birliği çeşididir. Fakat (ABDli) vaiz, tutuklandı, cezası kesinleşmedi fakat ciddi suçlamalar var. İddianameyi okuduğunuzda ne tür suçlamalar olduğunu görürsünüz."