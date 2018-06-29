Çavuşoğlu: Trump, F-35 için adım atılacağını söyledi

29 Haziran 2018

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi kapsamında dün akşam İtalya'nın engeli nedeniyle sonuçlarda anlaşma sağlayamayan liderler, sabah yayımladıkları sonuç bildirgesinde AB Afrika Fonu'na da 500 milyon euro transfer etme kararı aldıklarını duyurdu.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla alakalı değerlendirmede bulundu.

NTV'de konuşan Çavuşoğlu yaptığı konuşmasında şunları ifade etti:

"AB ile göç anlaşmasını imzaladığımız zaman 3+3 milyar Euro taahhüdü vardı, göçmenlere harcamak için. İlk 3 milyar Euro 2016 sonu itibariyle aktarılacaktı. Fakat AB’nin bürokrasisi ve prosedürleri bunu geciktirdi. Son zamanlarda hızlandırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Türkiye olarak biz de Suriyeli mültecilere yönelik projelere de hız vermemiz gerekiyor ki bir eşgüdüm var. Şimdi 2018 yılı sonuna kadar vermeyi taahhüt ettikleri 3 milyar euronun onayı çıktı. Umarım ilk dilimdeki bürokrasiden ders alınır, bu sefer daha hızlı şekilde uygulama olur. Paralar aktarılır ve Suriyeli mültecilere proje olarak döner. AB’nin bu anlamda sözünü tutması önemli. Ama daha hızlı davranması gerektiğini de AB’ye hatırlatıyoruz.

Esas göçmenlerin geldiği ülkede bunu durdurmak lazım. İşsizlik mi var, terör mü var, kıtlık mı var, açlık mı var başka sebep de olabilir. Dolayısıyla bu göçmenlerin terk ettiği ülkelerde bu sorunları çözmek önemli. Afrika ülkelerinden bu Kuzey Afrika ülkelerine göçmen geldikten sonra istediğiniz kadar para yardımı yapın onları durduramazsın. Bu kadar insan hayatını riske ederek, Avrupa ülkelerine gelmeye çalışıyorsa bunu sadece o ülkelere para vererek durduramazsınız. İşi kökünde çözmek lazım. Bakınız şimdi açıklandı resmi rakamlar. 2017 yılında Türkiye’nin yaptığı insani yardım ve kalkınma yardım miktarı 8 milyar dolar. Tüm AB kurumlarının yaptığı yardım ise 2,5 milyar doların altında."

Türkiye'ye 3 milyar euro yardıma onay

ABD'den alınacak F-35'ler konusunda da açıklama yapan Çavuşoğlu, "Siyasi dille değil hukuki dille de konuşmak gerekiyor. F-35 hakkında Kongre'de atılan adımlar konusunda Türkiye rahatsız. Trump bize gerekli adımları atacağını söyledi. Ancak Trump Türkiye'ye önem veriyor ve ilişkileri geliştirmek istiyor" dedi.

"S-400'ler NATO'ya karşı tehdit değil"

"NATO daha önce bu konuda açıklama yaptı. NATO çok iyi biliyor ki Yunanistan'da S-300'ler var. Biz bunları kendi hava sahamızı korumak için aldık" diyerek sözlerine devam eden Çavuşoğlu, "Dolayısıyla müttefik ülkeleri tehdit etmek için almadık. Kontrolü de bizde olacak. Alacağımız S-400'ler NATO'ya karşı bir tehdit değil" şeklinde konuştu.