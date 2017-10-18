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Çavuşoğlu: Vize gereksiz bir krizdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Vize krizi gereksizdi, diplomaside olgun bir tavır değildi. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" dedi.

Çavuşoğlu: Vize gereksiz bir krizdi
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yaşanan vize krizi ve Kuzey Irak'taki gelişmelere dair açıklamada bulundu.

"Vize krizi gereksizdi" diyen Çavuşoğlu, "Türkiye dayatmalara boyun eğmez. Şartlar ne olursa olsun bir kişi suç işlemişse hukuk gerekeni yapar. Vize krizi gereksizdi, diplomaside olgun bir tavır değildi. Biz ABD'nin aldığı karara karşılık verdik. Bu tip lüzumsuz meseleler iki müttefik ülkenin konusu olmamalı. Bu konuları karşılıklı anlayışla çözebiliriz" şeklinde konuştu.

Kuzey Irak'ta yaşananlara da değinen Çavuşoğlu, Barzani'nin kendini güç bir duruma soktuğunu, Kürtleri böldüğünü söyledi.

Çavuşoğlu, "IKBY yönetimi bizim tavsiyelerimizi dinlemedi. Kürtleri birleştireceğini düşündü fakat maalesef Kürtleri böldü. Anayasaya göre Kerkük merkezi yönetim sınırları içerisinde. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünün korunmasını istiyoruz. Bizim için Bağdat'ın istekleri kriterdir" dedi.

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