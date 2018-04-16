Çavuşoğlu'dan Macron'a tepki: Rusya ile güçlü ilişkilerimiz var

16 Nisan 2018

Ankara'yı ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Stoltenberg, "Zeytin Dalı Harekatı'nda Türkiye'nin şeffaflıkla hareket etmesini memnuniyetle karşılıyorum" ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Hiçbir müttefik Türkiye kadar terörden çekmemiştir. NATO'nun buradaki varlığı, Türkiye'yi desteklemek içindir" diye konuştu.

"Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Suriye saldırısı için "Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına ilişkin, "Bizim Rusya ile ilişkimiz Fransa Cumhurbaşkanının ayıracağı kadar zayıf değil" dedi.

Çavuşoğlu, Macron'un Türkiye açıklamalarına ilişkin şunları söyledi:

"Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükleer silahlara da karşıyız. Bizim İran ve Rusya'yla Astana süreciyle başlayan ilişkilerimiz oldu. Bu süreçten de önemli kazanımlar elde ettik. Cenevre'yle de bu sürecin taçlandırılması gerekiyor. Bizim farklı düşüncelerimiz olabilir ama Rusya ile ilişkilerimiz, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözleriyle bozulacak değildir. Bu tür açıklamalar doğru açıklamalar değil."

Yunanistan ile yaşanan gerilime de değinen Çavuşoğlu, "En son Yunanistan uçağı düştüğü zaman Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Bey, Yunanistan Başbakanı Çipras'ı aradı, üzüntülerini iletti. Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var ama görüş ayrılığı olduğu zaman tırmandırmadan üstesinden gelmemiz var. Daha önceki anlaşmalarla kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var. Yunanistan bizim diyor, biz de Türkiye olarak hayır bizim diyoruz" dedi.

Macron: Bu saldırıyla Türkleri Ruslardan ayırdık

Kaynak: AA