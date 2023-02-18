Celal Şengör ilçe ilçe uyardı: İstanbul depremi için en tehlikeli yerler

Jeolog Prof. Celal Şengör, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum Deprem Özel programında konuştu.

Celal Şengör, İstanbul için riskli noktalara dair yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"- Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor.

- Avcılar, Samatya, Yedikule…

- Anadolu Yakası’na geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın."

Şengör, Yeşilköy, Bakırköy ve Tuzla'nın da risk altında olduğunu söyledi.