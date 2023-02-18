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Celal Şengör ilçe ilçe uyardı: İstanbul depremi için en tehlikeli yerler

Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul’un depreme karşı en riskli bölgelerinin Yeşilköy, Bakırköy ve Tuzla olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Jeolog Prof. Celal Şengör, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum Deprem Özel programında konuştu.

Celal Şengör, İstanbul için riskli noktalara dair yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"- Büyükçekmece ve Küçükçekmece arası, Küçükçekmece-Haliç arası buralar sahile paralel giden yerler. Yukarıya doğru etiler azalıyor.

Kaç kayıp bekleniyor? İşte İstanbul’da ilçe ilçe deprem sonrası can kaybı tahminleriKaç kayıp bekleniyor? İşte İstanbul’da ilçe ilçe deprem sonrası can kaybı tahminleriGündem

- Avcılar, Samatya, Yedikule…

- Anadolu Yakası’na geçtiğimiz zaman Fenerbahçe biraz daha ileriye gittiğimiz zaman Kartal-Tuzla ve Adalar… Bu bölgeler faya çok yakın."

Şengör, Yeşilköy, Bakırköy ve Tuzla'nın da risk altında olduğunu söyledi.

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