Çelik'ten İstanbul'daki faciayla ilgili açıklama! Çeşitli ihbarlar var

Ömer Çelik, açıklamasında şunları kaydetti;

"Tüm yönleriyle takip ediyoruz olayı. Bir eğlence mekanında ortaya çıkan bir yangın. Çeşitli ihbarlar var bununla ilgili olarak da değerlendirmeler yapılıyor. Sayın Valimiz oradadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bilgi almaktadır sürekli. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz.

"MYK, seçimlerin değerlendirilmesi üzerine toplanmıştır"

31 Mart seçimlerinden sonraki ilk MYK toplantımızı Cumhurbaşkanımız başkanlığında gerçekleştiriyoruz. Tek gündem ile alakalı toplanmıştır MYK'mız. Seçimlerin değerlendirilmesi. Seçimler demokrasi tarihimize yakışır bir olgunlukla geçmiştir. Bu sürece emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Herkesin çok büyük katkısı var. Tabii en önemli teşekkür vatandaşlarımızadır.

Milli iradeye sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bütün dünyaya bir kere daha demokrasinin gücünü göstermesi bakımından fevkalade önemli bir tablonun ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Tüm bu süreçte çok çok emek verenler var her bir teşkilat mensubumuza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte Cumhur İttifakı teşkilatları son derece iyi bir işbirliği içinde yan yana çalıştılar.

"Her seçim demokrasi şölenidir"

Önemli bir seçim sürecini Türkiye genel seçim ve yerel seçim olarak bu şekilde tamamlamış oldu. Her seçim demokrasi şölenidir. Milletimizin sandık yoluyla kendisini ifade etmesi Türkiye'nin en büyük gücüdür. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Her seçimin ayrıca demokrasimizin şöleni olmasının yanı sıra demokrasimizi kökleştiren, kurumsallaştıran bir yanı da vardır.

Demokrasimiz bu seçimler sayesinde bir kez daha güç kazanmıştır. Sonuç olarak demokrasinin gerçek sahibi olan vatandaşımız olmuştur. Siyasetin sicil amiri vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımız siyaset kurumuna dönük takdir ve uyarılarını sandık yoluyla gerçekleştirirler.

Şimdiye kadar bu seçimle birlikte 18 kez milletimizin huzuruna çıktık. Arzu ettiğimiz sonuçlara ulaşamadığımız yerler var, bu mesajı bütün boyutlarıyla ele alacağız çünkü biz milletin kurduğu bir partiyiz.