CEMRE TARİHLERİ: 2026 cemre ne zaman, nereye düşüyor?

Kış mevsiminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte cemre tarihleri yeniden araştırılmaya başladı. Halk arasında baharın yaklaştığını gösteren işaretlerden biri olarak kabul edilen ilk cemrenin tarihi sıkça araştırılıyor. Vatandaşlar ilk cemrenin hangi gün gerçekleşeceğini öğrenmek isteyn vatandaşlar "2026 cemre ne zaman, nereye düşüyor" diye soruyor.

İlk cemre ne zaman düşecek?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.