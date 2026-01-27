CEMRE TARİHLERİ 2026: İlk cemre ne zaman düşüyor?

Doğanın uyandığını müjdeleyen cemreler Türki kültürü için büyük bir anlam ifade ediyor. Önce hava yumuşar, sonra suyun buzu çözülür, en son toprağın ısınmasıyla bitkiler uyanır. Şubat ayına çok az bir süre kala "İlk cemre ne zaman düşüyor" sorusu hızlanıyor.

İlk cemre ne zaman düşecek?

2026 yılı için ilk cemrenin 19–20 Şubat tarihlerinde havaya düşeceği tahmini olarak kabul ediliyor.

2026 cemre düşme tarihleri

İlk Cemre (Havaya): 19 - 20 Şubat 2026

İkinci Cemre (Suya): 26 - 27 Şubat 2026

Üçüncü Cemre (Toprağa): 5 - 6 Mart 2026

Cemre, kelime anlamı olarak "kor", "ateş" veya "köz" demektir.