"Çerçeve yasa"nın kapsamı belli oldu

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bugün TBMM'ye sunulması beklenen "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi"nin ayrıntıları netleşti. 12 maddeden oluşan teklifin, cuma günü komisyonda, pazar günü ise Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

Yürürlüğe girmesi MGK'nın tespitine bağlı

Teklifin uygulanabilmesi için, PKK/KCK ve bağlantılı yapıların tüm unsurlarıyla fiili varlığını sona erdirdiğinin, silah ve mühimmatını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor.

Kimler kapsam dışında kalacak?

Düzenleme, PKK/KCK'yi kurma veya yönetme, örgüte üye olma, bilerek ve isteyerek yardım etme, örgüt propagandası yapma, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, terörün finansmanına ilişkin belirli suçları kapsarken örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kasten öldürme suçları,

1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutuluyor.

Soruşturma ve davalar ertelenebilecek

Teklife göre üst sınırı 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis, müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet gerektiren suçlarda ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek.

Erteleme kararlarına karşı iki hafta içinde itiraz edilebilecek. Erteleme kararı verilen dosyalarda gerekli şartların oluşması halinde tutuklama ve adli kontrol tedbirleri de kaldırılabilecek.

Süre sonunda dosyalar kapanabilecek

Erteleme süresi boyunca yeni bir suç işlenmemesi halinde soruşturmalarda kovuşturmaya yer olmadığına, davalarda ise düşme kararı verilecek.

Kesinleşmiş hapis cezalarında da benzer bir uygulama öngörülüyor. Toplam 15 yıl veya daha az hapis cezaları 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ile müebbet ve ağırlaştırılmış müebbet cezaları ise 10 yıl süreyle ertelenebilecek. Bu sürenin suç işlenmeden tamamlanması halinde ceza infaz edilmiş sayılacak.

Hak yoksunlukları da değerlendirilecek

Kanunun uygulanmasını takip edecek kurul, belirli sürelerin dolmasının ardından gerekli görmesi halinde mahkemeden mahkûmiyet nedeniyle doğan hak yoksunluklarının kaldırılmasını talep edebilecek.

Kanunun uygulanması; Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma bakanları, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve MGK Genel Sekreterinden oluşacak kurul tarafından takip edilecek. Ayrıca 17 üyeli TBMM İzleme Komisyonu kurulacak.

Başvuru süresi 6 ay

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, Milli Güvenlik Kurulu kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından altı ay içinde Cumhuriyet başsavcılıklarına veya yetkilendirilecek kurumlara yazılı başvuruda bulunması gerekecek. Silah teslimine ilişkin usul ve esaslar ise Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak ortak genelgeyle belirlenecek.