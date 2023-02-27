Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeşilköy’e taşınıyor
İstanbul'da deprem çalışmaları kapsamında kapatılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin taşınacağı yer belli oldu. Cerrahpaşa Yeşilköy’e taşınıyor. Ana binasında güçlendirme yapılan İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde de polikliniklerin taşınması gündemde.
Nurdoğan Arslan Ergün
1999 Depremi sonrasında hasar alan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde taşınma işlemleri başladı. Cerrahpaşa’da çelik konstriksiyonla güçlendirme yapılan Çocuk ve Acil binaları dışında kalan bölümler, Yeşilköy Atatürk Havaalanı’na taşınıyor.
Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi’nde de Kardiyoloji bölümü kapatıldı. Çapa Tıp Fakültesi’nin de taşınması gündeme geldi. Deprem güvenliği nedeniyle taşınan hastanelerin güçlendirme sonrası aynı yerde hizmet verip vermeyeceği henüz belirsiz.