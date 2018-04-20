Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesi gerçekleştirildi

Çeşme Alaçatı Havalimanı projesi ihalesi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Komisyona başkanlık yapan DHMİ Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanı Cengiz Kurt, Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesinde yapılan incelemede, Türkseven Turizm AŞ, İmaj Altyapı AŞ-İntelkar Yapı Ortak Girişimi, Dere Construction AŞ-EMT İnşaat AŞ Ortak Girişiminin tekliflerinin teknik şartlar nedeniyle uygun bulunmadığını söyledi.

Teknik kriterlere uygun bulunan tek firmanın Terminal Yapı AŞ olduğunu belirten Kurt, firmanın teklif mektubunda yıllık net satışlarının yüzde 20,2 tutarına tekabüle eden kirayı, DHMİ Genel Müdürlüğüne vermeyi kabul ve taahhüt ettiğini dile getirdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Çeşme Alaçatı Havalimanı projesininin ihalesini Terminal Yapı AŞ'nin kazandığını söyledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılacak Çeşme Alaçatı Havalimanı projesininin ihalesini Terminal Yapı AŞ'nin kazandığını söyledi.

Arslan, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Tarafından Avrupa Birliği desteğiyle hayata geçirilen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 34 milyon havayolu yolcu sayısını aradan geçen 15-16 yılda 200 milyonlara ulaştırdığını söyledi.

İstanbul Yeni Havalimanı gibi bir aktarma merkezini ülke içerisinde bölgesel hizmet verecek havalimanları ile desteklemek gerektiğini dile getiren Arslan, ülkenin her yerine yolcuları ulaştıracak aktarma merkezlerine ihtiyaçları olduğunu aktardı.

Arslan, aktif olarak hizmet veren 55 havalimanının yanı sıra Rize-Artvin Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı, ve Gümüşhane-Bayburt Havalimanının inşaatının devam ettiğini bildirdi.

Bunların yanı sıra İzmir'de Çeşme Alaçatı Havalimanını yapacaklarını aktaran Arslan, şu bilgileri verdi:

"Genel havacılığa hizmet verecek Çeşme Alaçatı'da bir havalimanı inşa edeceğiz. daha önce ihale süreci başladı. Birçok firma teklif verdi. 5 firma bugün teklif verdi. Arkadaşlarımız çalışmalarını yaptı, incelemelerini bitirdi. Terminal Yapı firması Çeşme Alaçatı Havalimanı ihalesini kazanan firma olarak belirlendi. 2 yıl boyunca inşa süresi artı 25 yıl boyunca işletecek. 18 milyon 900 bin avroluk yatırım yapacak ve buna karşılık 25 yıl işletecek. İşletme modeli ise diğer yap-işlet-devret projelerinden farklı olarak 25 yıl boyunca işletirken cirosunun yüzde 20,20'sini idare olarak bize verecek."

Arslan, havalimanı inşaatının temelinin kısa sürede atılacağını, havalimanının 2020'de genel havacılığa hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi.