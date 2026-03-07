Çeşme Limanı’nda tarihi eser operasyonu: 7 bin 550 sikke ve figür ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, kültürel mirasa yönelik kaçakçılık girişimine büyük bir darbe vurdu. İzmir’de gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışına çıkarılmak istenen binlerce tarihi eser ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında, İtalya’nın Trieste Limanı’na gitmek üzere Çeşme Ulusoy Limanı’na gelen bir araç şüpheli olarak değerlendirildi.

7 bin 550 adet sikke ele geçirildi

Şüpheli araç X-ray taramasına sevk edildi. Tarama sırasında araçta yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Yapılan incelemede, yasal yük içerisine gizlenmiş 15 paket içerisinde farklı boyut ve ebatlarda toplam 7 bin 550 adet sikke ve figür türü tarihi eser bulundu.

Ele geçirilen eserlerin eski dönemlere ait kültür varlıkları olduğu değerlendirilirken, operasyon sayesinde Türkiye’nin tarihi ve kültürel mirasının yurt dışına kaçırılmasının önüne geçildiği bildirildi.

Olayla ilgili olarak Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.