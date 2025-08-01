Çeşme'de su krizi büyüdü! Tatilciler geri dönmeye başladı: Kesinti süresi artık 10 saat!
Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de su krizi derinleşiyor. İlçenin en büyük su kaynağı olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki seviyenin kritik düzeye gerilemesi nedeniyle başlatılan gece kesintileri 10 saate çıkarıldı. Bazı tatilciler bu nedenle tatillerini erken bitirmeye başladığı ve planlama yapanların ise rezervasyonlarını iptal ettiği iddia ediliyor.
İzmir’in turistik gözdesi Çeşme’de su krizi yaz sezonunun ortasında daha da derinleşti. İlçenin ana su kaynağı olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi, su kesintilerinin hem kapsamını hem süresini artırdı.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), geçtiğimiz hafta başlattığı 23.00-06.00 saatleri arasındaki 7 saatlik kesintiyi, barajdaki suyun daha da azalması nedeniyle 10 saate çıkardığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre, her gün 23.00-09.00 arasında ilçeye su verilmeyecek.
İZSU'dan yapılan açıklamada, "Yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle mevcut su kaynaklarıyla ihtiyacın karşılanması güçleşmiştir. Bu nedenle Çeşme genelinde uygulanacak gece kesintileri 10 saate uzatılmıştır. Planlamada bir değişiklik olması halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.
Tatilini iptal edenler var
Tatilini Çeşme’de geçirmeyi planlayan pek çok kişi, kesintilerin süresi ve etkisi nedeniyle planlarını iptal etti ya da erken dönüş kararı aldı.
Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, temel ihtiyaçlara erişim sağlanamadığını ve su bulunamadığını ifade ederek tepkisini dile getiriyor.