Çeşme'de su krizi büyüdü! Tatilciler geri dönmeye başladı: Kesinti süresi artık 10 saat!

İzmir’in turistik gözdesi Çeşme’de su krizi yaz sezonunun ortasında daha da derinleşti. İlçenin ana su kaynağı olan Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeye düşmesi, su kesintilerinin hem kapsamını hem süresini artırdı.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), geçtiğimiz hafta başlattığı 23.00-06.00 saatleri arasındaki 7 saatlik kesintiyi, barajdaki suyun daha da azalması nedeniyle 10 saate çıkardığını duyurdu. Yeni uygulamaya göre, her gün 23.00-09.00 arasında ilçeye su verilmeyecek.

İZSU'dan yapılan açıklamada, "Yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle mevcut su kaynaklarıyla ihtiyacın karşılanması güçleşmiştir. Bu nedenle Çeşme genelinde uygulanacak gece kesintileri 10 saate uzatılmıştır. Planlamada bir değişiklik olması halinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Tatilini iptal edenler var

Tatilini Çeşme’de geçirmeyi planlayan pek çok kişi, kesintilerin süresi ve etkisi nedeniyle planlarını iptal etti ya da erken dönüş kararı aldı.

Sosyal medya platformlarında da çok sayıda kullanıcı, temel ihtiyaçlara erişim sağlanamadığını ve su bulunamadığını ifade ederek tepkisini dile getiriyor.