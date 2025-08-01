Gecesi ayrı gündüzü ayrı kavuruyor! Uzmanlardan üzücü haber: Tropikal geceler devam edecek

Türkiye genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, özellikle gece saatlerinde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Uzmanlar, son günlerde artan hava sıcaklıklarının ağustos ayının ilk haftasında da etkili olacağını belirtirken, “tropikal gece” olarak adlandırılan yüksek gece sıcaklıklarının da sürdüğüne dikkat çekiyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdür Yardımcısı Çağlar Kaynak, Konya ve çevresinin muson kaynaklı sıcak ve kuru hava akımı etkisi altında olduğunu belirterek, temmuz ayında 20 gün boyunca tropikal gece yaşandığını söyledi. “Tropikal gece, gece sıcaklıklarının 20 derecenin altına düşmediği günleri ifade eder” diyen Kaynak, bu durumun özellikle uyku kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Gece 24 derece, gündüz 35 dereceyi aşıyor

Kaynak, ağustos ayının ilk haftasında Konya’da gece sıcaklıklarının 22-24 derece, gündüz ise mevsim normali olan 30,9 derecenin 2 ila 5 derece üzerine çıkmasının beklendiğini söyledi. Bazı günlerde farkın 7 dereceye kadar ulaştığını belirten Kaynak, "Önümüzdeki günlerde de benzer şekilde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla karşılaşacağız" dedi.

Yağış sürprizi de var

Ağustos ayının ilk günlerinde, bölgenin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin de görülebileceğini aktaran Kaynak, bu yağışların kısa süreli serinlik getirebileceğini ancak genel sıcak hava eğilimini değiştirmeyeceğini belirtti.

Sıcaktan bunalanlar parklara akın ediyor

Kentte etkili olan bunaltıcı sıcaklar nedeniyle özellikle akşam saatlerinde çok sayıda vatandaş serinlemek için parklara ve yeşil alanlara akın ediyor. Vatandaşlar, geçen yıla göre bu yazın çok daha sıcak geçtiğini ifade ederken, bazıları geceleri uyuyamadıklarını dile getirdi.

Meteoroloji uzmanları, sıcaklıkların yüksek seyrettiği günlerde özellikle gece uyku düzenini bozan tropikal gece koşullarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya ve mümkün olduğunca serin alanlarda vakit geçirmeye çağırıyor.