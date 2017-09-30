30 Eylül 2017

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ekonomimizi üç katından fazla büyüttük. 230 milyar dolardan 860 milyar dolara yükselttik. Bunu da nasıl bir ortamda yaptık? Parti kapatma davalarının yaşandığı, cumhurbaşkanlığı krizlerinin olduğu, Gezi hadiselerinin yaşandığı, 17-25 Aralıktan 15 Temmuza kadar hain bir takım girişimlerle istikrarımızın bozulmaya çalışıldığı bir dönemde başardık." dedi.



AK Parti Çıldır İlçe Kongresi'nin ardından Ardahan'a geçen Yılmaz, Ardahan Gençlik Merkezinde AK Parti Ardahan Merkez İlçe Kongresi'ne katıldı.



2019'un tarihi bir yıl olduğunu ve bu nedenle yeni bir heyecanla 2019'a yürümek istediklerini belirten Yılmaz, "Yeni yönetim sistemi çok hayati bir değişim. Belki yeterince henüz farkında değiliz. Yaşadıkça daha iyi göreceğiz inşallah. 2019'la birlikte yeni sisteme Allah'ın izniyle dört başı mamur bir şekilde geçeceğiz. Artık Türkiye'de eski krizlerin zemini kalmayacak. Vesayetçi yapılar milletle devlet arasına giremeyecek. Hükümetleri vatandaşımız sandıkta tayin edecek." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, birçok alanda çok önemli adımlar attıklarını aktararak, şöyle konuştu:



"2002'de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye'nin nüfusu 66 milyon civarındaydı. Milli gelirimiz 230 milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada 80 milyonluk bir ülke haline geldik. Milli gelirimiz ise 860 milyar dolara ulaştı. Yani ekonomimizi üç katından fazla büyüttük. 230 milyar dolardan 860 milyar dolara yükselttik. Bunu da nasıl bir ortamda yaptık? Parti kapatma davalarının yaşandığı, cumhurbaşkanlığı krizlerinin olduğu, Gezi hadiselerinin yaşandığı, 17-25 Aralıktan 15 Temmuza kadar hain bir takım girişimlerle istikrarımızın bozulmaya çalışıldığı bir dönemde başardık.

Bunu nasıl bir dönemde başardık? Dünyada küresel krizin en gelişmiş ekonomileri bile derinden etkilediği bir dönemde başardık. Bunu nasıl bir dönemde başardık? Irak, Suriye başta olmak üzere bölgemizde birçok istikrarsızlıkların yaşandığı, jeopolitik risklerin yaşandığı bir dönemde başardık. Birçok terör örgütünün eş zamanlı bir şekilde ülkemize saldırdığı bir dönemde başardık. 90'lı yıllarda bu saydıklarımın hiçbiri yoktu. Ama o dönemde dünyada krizler yokken, Türkiye krizler yaşamıştı. Son 15 yılda ise bu kadar dış olumsuzluklara, bu kadar müdahalelere rağmen, güçlü ve istikrarlı yönetimimizle, güven veren yönetimimizle ekonomimizi bu noktalara taşıdık."

"Bütçenin yüzde 43'ü faize gidiyordu"

Kaynak: AA