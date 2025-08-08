Cevdet Yılmaz'dan sahte e-imza ve diploma tartışmalarına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital medyada yayılan yalan ve çarpıtılmış haberlere karşı uyarılarda bulundu.

"Enformasyon çağı, dezenformasyon çağıdır"

Yılmaz, paylaşımında "Enformasyon çağı, maalesef aynı zamanda dezenformasyon çağıdır" ifadelerini kullanırken, yetkili kurumları yıpratmaya yönelik manipülasyonlara dikkat çekti. Yılmaz, özellikle kaynağı şeffaf olmayan dijital mecralarda yayılan yalan haber ve çarpıtmaların, devletin idari ve adli makamlarını hedef aldığını söyledi. Bu girişimlerin amacının suçla mücadele olmadığını belirten Yılmaz, "Amaçları kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır" dedi.

Son günlerde kamuoyunda gündeme gelen sahte e-imzalar ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalara değinen Yılmaz, bu tür durumların manipülasyon aracı olarak kullanılmak istendiğini ifade etti.

"Devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler"

Yılmaz, "Görevini yaparak suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları zaaf içindeymiş gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratma; vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturma peşindeler. Saygıyla karşıladığımız eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkes uyanık olmalıdır" dedi.

Manipülatif girişimlere karşı hem iktidar hem muhalefetin, demokratik siyaset ve hukuk devletini savunması gerektiğini ifade eden Yılmaz, milletin "kaynağı şüpheli manipülasyonlara prim vermeyeceğini" kaydetti.

Yılmaz, spekülatif iddialara karşı en güvenilir yolun yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu belirterek, "Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir" dedi.