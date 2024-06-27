Ceylanlar ölü bulundu: Müzik festivali suçlandı

İspanya'nın Almería kasabasındaki bir koruma merkezinde, yakınlarda gerçekleşen bir müzik festivalinin ardından 4 ceylan öldü.

BBC'de yer alan habere göre, Almeira'daki koruma merkezinde veterinerlik yapan Dr. Sonia Domínguez, hayvanların konser sırasında tedirgin olduklarını, ertesi gün ceylanların duvarlara çarpıp boyunlarını ve bacaklarını kırdığını söyledi.

Domínguez, ceylanların doğal ortamlarında av oldukları için "doğada kendilerini korkutan şeylerden kurtulmanın yolunun kaçmak olduğunu" ve bunu yaparken bazı hayvanların "travmatik yaralanmalara" maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

Dr Domínguez ayrıca, merkezin şehir yetkililerinden hayvanların rahatsız edilmemesi için gelecekteki etkinliklerin başka bir yere taşınmasını istediğini ancak henüz bir yanıt alamadıklarını söyledi.

Kasabanın kültür sorumlusu Almería Cultura, X'te yaptığı açıklamada konserlerin desibel sınırını aşmadığını söyleyerek etkinliğe devam etme kararını savundu.