CG Kemalreis fırkateyni Suudi Arabistan’ı ziyaret etti

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Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Kemalreis fırkateyninde, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Mehmet Baybars Küçükatay ve İstanbul Tersane Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin'in, Çok Uluslu Deniz Savunma Koalisyonu Komutanı Tümamiral Abdullah Selem Al-Shehri, Batı Filosu Fırkateyn Grup Komutanı Tümamiral Rsgaid Rashed Al Harbi ve beraberindeki heyet ile toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

Küçükatay ve Yetkin'in, İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz'ı da makamında ziyaret ettiği ifade edildi.