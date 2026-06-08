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CHP Aydın Milletvekili Yıldız: Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısında konuşacak

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın gerçekleştirilecek TBMM Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkarak konuşma yapacağını açıkladı. Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrılmayacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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CHP Aydın Milletvekili Yıldız: Kılıçdaroğlu yarın grup toplantısında konuşacak

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin" ifadesini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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