CHP: Bütün EYT'liler emekli edilmeli

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bütçe görüşmeleri sırasında teamüllere göre istisnai şartlar dışında komisyonlarda kanun tekliflerinin görüşülmediğini vurguladı. Bu bütçe döneminde teamüllere uyulmayarak 5 ayrı komisyonda 22 ayrı kanun teklifinin görüşüldüğünü söyleyen Özel, "Bu artık lakayıtlaşma ve plansızlığın bir göstergesi" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda görüşülen "torba kanun" teklifinin 14 maddeden oluştuğu anımsatan Özel, "Bugüne kadar Meclis'e yollanmış Anayasa'ya en aykırı torba kanun. Neden? Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal ettiği, her birisi ne zaman Türkiye'nin gündemine gelse kıyametlerin kopacağı 3 ayrı maddeyi aynı anda taşıyor. Anayasa'yı ihlal torbası yapmışlar. Bir günah torbası, suç torbası ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Söz konusu kanun teklifiyle zeytinliklerin maden aramaya açıldığını belirten Özel, nerede zeytin varsa altında maden aramaya yönelik bir adım olduğunu; AK Parti'nin buna düzenli olarak teşebbüs ettiğini öne sürdü.

Bu durumdan rahatsız olarak herkesi sesini yükseltmeye çağırdığını dile getiren Özel, "Zeytine dokundurtmayın. Bu ancak tepkiyi yükseltmekle mümkün. 'Bunu yaparsanız size oy vermem.' derseniz geri adım atıyor. Aksi durumda zeytinin gözünün yaşına bakmıyorlar" dedi.

Kanun teklifiyle mevcut limanların işletim süresinin ihalesiz şekilde 49 yıla tamamlanmak istendiğini, daha önce bu konuda yapılan düzenlemeleri AYM'nin iptal ettiğini hatırlatan Özel, "Bütün ev sahipleri kiracının süresi dolsa da daha iyi fiyat verene evi kiralasam diye bekler. Artık onun çıktığı fiyattan vermezsin. Mal senin olunca böyle yapıyorsun da mal milletin olunca nasıl yandaşa peşkeş çekersin?" ifadelerini kullandı.

"Örgütlenme özgürlüğünün önünde çok büyük engel"

Kanunda memur sendikalarına üye olanlara 3 ayda bir toplu sözleşme desteğinin verildiğini belirten Özel, daha önce yapılan düzenleme ile memurların yüze birinde örgütlü olanlara bu paranın verildiğini anımsattı. Özel, şimdi yüzde 1 sınırın yüzde 2'ye çıkartıldığını söyleyen Özel, bunun, küçük sendikalardan kaçmayı, büyük sendikaya toplanmayı amaçladığını öne sürdü.

Özel, "Memur-Sen kan kaybediyor, eğer küçük sendikalara gidersen 3 ayda bir 700 lira zararın olacak. Örgütlenme özgürlüğünün önünde çok büyük engel. Anayasa'ya aykırı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in sendikaların yanında durduğunu ifade ettiğini hatırlatan Özel, "Söyleme bakarsan, Sayın Bakan sosyal demokrat, eyleme bakarsan faşizmin dibi bu. Bu Bilgin'in bilgisiyle yapılıyorsa çok büyük çelişki var. Yandaş sendikalar sarayı ikna edip yaptılarsa Vedat Bilgin burada yaptığı konuşmaya sadık kalıp bu hatayı düzelttirmelidir" diye konuştu.

"İki yıldır bitmeyen soruşturma mı olur?"

6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddialarını hatırlatan Özel, "Şimdi çıkmışlar 'Biz bunu iki yıldır biliyorduk.' diyorlar. Haberi yapan gazeteci öğrendi, uyku uyumadı, Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sen bakansın, iki yıldır susuyormuşsun. İki yıldır bitmeyen soruşturma mı olur?" diye sordu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Ben Adalet Bakanıyım her konuda konuşamam" dediğini aktaran Özel, Bozdağ'ın daha önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımları gösterdi. Özel, şunları kaydetti:

"Sedef Kabaş, Sezen Aksu, Gülşen ile ilgili en sert twitleri atan sen değil misin? Trollerin 'Tutuklansın.' diye linç operasyonlarına destek verdiği bu kişilerin yatarı bir yıl. Sözde koca, 72 yılla yargılanıyor, tutuksuz yargılanıyor. Ya Gülşen'e, Sedef Kabaş'a, Sezen Aksu'ya karışmayacaksın, madem karışıyorsun, bugün de tavır koyacaksın. 'Tutuksuz yargılamayı doğru bulmuyorum.' diyeceksin. Kaçma şüphesi olmaz mı? Elime geçirsem kendime hakim olamam, kaçma şüphesi olmaz olur mu? Soruşturmanın selameti açısından onu içeri koyman lazım."

"Ne alakası var 28 Şubat'la"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın "28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız" sözlerini de eleştiren Özel, "Ne alakası var 28 Şubat'la. Siz görevinizi yaptınız da muhalefet size ne yaptı? 28 Şubat'ta ne yetkili CHP var ne de o 28 Şubat'ta yaşananlarla uzaktan yakından ilgisi var. Buz gibi çocuk istismarı var" dedi.

Manisa'da çocuk yuvasında "12 yaşındaki bir kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını, sonrasında kız çocuğunun başına kötü olayların geldiğini, 12 gündür de kayıp olduğunu" bildiren Özel, bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın meselenin üzerine nasıl gideceğini, yaşananların hesabını nasıl vereceğini de dikkatle takip edeceklerini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un "Cumhurbaşkanı kendini bir fani olarak görüyor." sözlerini anımsatan Özgür Özel, "Tövbe estağfurullah. Numan Bey'in bundan sonra söyleyeceği kelime 'tövbe estağfurullah' dışında bir şey olamaz. Günde 40 sefer Recep Tayyip Erdoğan'ı övmek yerine otursun şimdi 40 sefer tövbe etsin. Erdoğan'ın ne kadar tevazu sahibi olduğunu anlatmak için bu cümleye mi başvuruyorsunuz? Bundan sonra Numan Bey'e tövbe etmek düşer" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Herkes hesabını 2023'te yüzde 20'ler seviyesinde enflasyona göre yapsın." sözlerini de eleştiren Özel, "2022'de Cumhurbaşkanlığı bütçesine bakın. Yüzde 110 artırmış. Yüzde 20 artırsana, yüzde 90'ına gerek yok. Ama biliyor yüzde 110'a ihtiyaç var. Bütün her şey yüzde 100'ün üzerinde pahalanıyor. Eğer yüzde 20 ise yüzde 20 artır" diye konuştu.

"Bütün EYT'liler emekli edilsin"

EYT konusunda "Bir türbülanstır gidiyor, bir sarsıntı bir sallantı var" ifadesini kullanan Özel, bütün EYT'liler ekstra şart sunulmadan emekli edilmesi gerektiğini kaydetti.