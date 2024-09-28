CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün istifa etti
CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldi. CHP'li vekil Ediz Ün, 'hakkındaki iddialara ilişkin adli süreç tamamlanana kadar' partiden istifa etti.
CHP'nin sosyal medya hesabından CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ilişkin açıklama yayınlandı.
Açıklamada, CHP Genel Başkan Özgür Özel'in talimatıyla, geçen hafta kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin Ediz Ün'ün CHP Grup Başkanvekilleriyle bugün bir araya geldiği bildirildi.
Açıklamada, "Yapılan görüşmede Sayın Ün, adli süreç tamamlanana kadar partimizden istifa etmeyi talep etmiş, bu talebi uygun görülmüştür. Sayın Ün, adli sürecin sonucuna göre partimize geri dönecektir." ifadelerine yer verildi.
Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün’e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı bulunmuştu. Ün, gözaltına alınan kişilerin kendi aracını bilgisi dışında kullandığını açıklamıştı.