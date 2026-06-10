CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan 'imza' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kurultay için temmuz ya da ağustos ayı içerisinde bir tarih verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

"Ben kendisi adına utandım"

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı basın yayın organlarını hedef alan açıklamalarını sorması üzerine Başarır, şunları söyledi:

- Demokrasi adına utanç verici bir durumdur ama maalesef ki geldiği noktayı gösteriyor. Birileri ona bunu söylettiriyor. Yazık, gerçekten yazık, ben kendisi adına utandım. Diyor ya 'ben sizi asla utandırmayacağım', farkındayım bundan daha fazla bizi utandıramazsın, en üst limittesin, bari burada kal, milletin kanallarına, basına, gazeteciye bu lafları söyleme, onları hedef gösterme.

"18 milletvekili ile grup bile kurulamıyor"

Başarır, "Kılıçdaroğlu'nun kurultay konusunda bir takvim vermemesi, yaptığı açıklamalar ve grup toplantısına" ilişkin sorular üzerine, şu yanıtı verdi:

- Maalesef 18 milletvekili ile grup bile kurulamıyor. Koskoca CHP'nin Genel Merkezi'nde yapılan sözde grup toplantısında geldiği hali görün. 'Partiyi mahkeme salonlarına düşürenlerden hesap sormazsam namerdim' dedi. Partiyi mahkeme salonlarına düşüren, iftira atan, kirli algı yapan herkes genel merkezde 15 gündür resim veriyor. Herhalde bu hakareti bana değil, kendisine yapıyor sayın Genel Başkan.

"Delegelerimiz imzalarını verdi"

- Kurultay konusunda bir süreçten bahsediyor, biz bir sonuçtan bahsediyoruz. Delegelerimiz imzalarını verdi. Yarın Parti Meclisi (PM) toplanacak. PM de bu yönde bir karar alacaktır. O zaman ne yapacak merak ediyorum. Umuyorum arkadaşlarımızın bu yönde bir karar almak isteyeceğini güveniyorum. Onların iradesi adına konuşamam. Orada 58 arkadaşımız var. Ben onların bu ülke için en doğru kararı vereceğine inanıyorum.