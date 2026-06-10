GSB 2 bin 610 personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

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GSB personel alım sonuçları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Koruma ve güvenlik görevlisi ve destek personeli branşlarında 2 bin 610 personel alınacak. On binler başvurularını yaptı Bakanlıktan duyuru bekliyor. Peki GSB'den sonuç tarihi geldi mi?

GSB 2 bin 610 personel alımı sonuçları açıklandı mı?

Hayır, 10 Haziran itibarıyla Gençlik ve Spor Bakanlığından bir duyuru gelmedi. Sonuç tarihi henüz bilinmiyor.

Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Yerleştirmeler KPSS puanına göre yapılacak. Her il ve pozisyon için en yüksek puanlı adaylardan başlanarak kontenjan kadar kişi asil, aynı sayıda kişi de yedek olarak belirlenecek.

Puan eşitliği durumunda önce mezuniyet tarihi daha eski olana, eşitlik devam ederse doğum tarihi daha eski olana öncelik verilecek.