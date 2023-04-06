CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Muharrem İnce önerilerimizi kabul etmedi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, Muharrem İnce’yi ziyaret etmişti.

Altay, Twitter’daki mesajında şunları yazdı: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”