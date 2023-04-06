CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Muharrem İnce önerilerimizi kabul etmedi
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, cumhurbaşkanı adayı Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yle 29 ve 30 Mart’ta görüşüldüğünü ancak önerilere yanıt alamadıklarını duyurdu.
Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, Memleket Partisi Genel Başkanı İnce'yi ziyaret etmişti.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Altay, Muharrem İnce’yi ziyaret etmişti.
Altay, Twitter’daki mesajında şunları yazdı: “Kamuoyunun bilgisine; Memleket Partisi genel merkezine yapılan ziyaretin ardından aynı gün ve ertesi gün (29-30 Mart), Sayın İnce ile iki kez görüşme gerçekleştirilmiştir. Maalesef önerilerimize uygun bir yanıt alınamamıştır.”