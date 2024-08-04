CHP İl Başkanları Toplantısı başladı: Gündemde neler var?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki İl Başkanları Toplantısı başladı. Toplantıda, eylül ayında düzenlenmesi planlanan tüzük kurultayı çalışmalarının ve yaz dönemi faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.
Haber Merkezi
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Parti genel merkezinde, saat 11.50'de başlayan toplantı, basına kapalı yapılıyor.
Özel'in sunuşuyla başlayan toplantıda, eylül ayında düzenlenmesi planlanan tüzük kurultayı çalışmalarının ve yaz dönemi faaliyetlerinin ele alınması bekleniyor.