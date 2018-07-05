CHP, İnce'nin kurultay çağrısına olumsuz yanıt verdi

05 Temmuz 2018

CHP MYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın mensuplarının karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Tezcan, İnce'nin kurultay çağrısıyla ilgili olarak, "Genel merkezimizin gündeminde olağanüstü kurultay yoktur. Seçim sonuçları daha sağlıklı bir süreçte değerlendirilecektir. Kurultay tartışmaları seçim sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Şu anda partinin iç iktidar yarışı içinde olmasının gelecek planlaması açısından faydası olmadığını düşünüyoruz. Kurultay zamanında yapılacaktır" dedi.

İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'kurultay' teklifi

"Genel Başkanın başka bir ihsana ihtiyacı yoktur"

"Sayın genel başkanımız sürecin hiçbirinde parti içi iç iktidar meselelerini önüne koyarak karar vermeyecek olgunlukta bir siyasetçi olduğunu göstermiştir" diyen Tezcan sözlerine şöyle devam ett:

"Genel başkanın genel başkanlıktan başka bir ihsana ihtiyacı yoktur. Herhangi bir ad altında ihsana ihtiyacı yoktur. Kamuoyunun vicdanı vereceği ihsanı büyük bir gönül rahatlığıyla vermektedir. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu CHP'nin önümüzdeki süreçte ihtiyaç duyduğu tutumun ta kendisidir. Yerel seçimlerde de partiyi başarıya götürecek anlayış böyle bir anlayıştır. MYK, genel başkanın tam mutabakatla arkasındadır."

Tezcan'ın açıklamalarından diğer satırbaşları

"Milletvekilleri mazbatalarını aldılar ve YSK seçim sonuçlarını açıkladı" diyerek sözlerine başlayan Tezcan, " Adaletsiz, hukuka aykırı ciddi bir süreç yaşadık. Bunun sonucunda TBMM yeni dönemde göreve başlayacak. Bütün milletvekillerine başarılar diliyoruz. Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni yasama döneminin başarılı geçmesini dilediklerini belirten Tezcan, "Yeni dönemde etkisizleştirilmeye çalışılan TBMM'yi yetkilerini koruma ve kullanma konusunda kararlı bir tutum bekliyoruz. Tek adam rejimi altındayız. Kuvvetlerin bir elde toplandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. CHP olarak etkin bir mücadele vereceğiz." dedi.

- Yayınlanan KHK çok açık bir şekilde kanunla yapılmasıyla gereken hususların KHK ile yapıldığını gösteriyor, tek adam rejimini tahkim etmenin başlangıcı. Anayasayı askıya alan KHK'lar ve Cumhurbaşkanlığı KHK'ları ile hukuk düzeninin tamamen ortadan kaldırılmayı amaçlanan bir döneme giriliyor.

Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu

- Yeni dönemde beklediklerimiz var, şu ana kadar gerçekleşmemiş olması toplumsal huzursuzluğu tetikleyecek nitelikte. Enis Berberoğlu haksız yere tutuklandı. Yeniden milletvekili seçildi. Millet Enis Berberoğlu'nu bir kez daha parlamentoya gönderdi. Sayın Enes Berberoğlu'nun Yargıtay'da bekleyen dosyası dokunulmazlık kapsamındadır, mahkeme derhal tahliye kararı vermesi gerekmektedir. Tahliye kararı verilmemiş olması, bir tuzak kurma sürecinin başlatıldığına inşallah işaret değildir. Umarım FETÖ'cü yargıç ve mahkemelerin uygulamalarının bir benzerini yapma hazırlığı değildir.

Eren Erdem'in tutuklanması

- Eren Erdem siyasi bir operasyonla tutuklanmıştır. Beraat edeceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Haksız yere mevcut ceza muhakemeleri kanuna göre tutuklanmıştır. Eren Erdem kaçmadığı halde, hapishanede tutulmaktadır. CHP, milletvekillerimiz, hiçbirimiz bu operasyonlara teslim olmadık. Bunun üzerinden yürütülmek istenen kirli propagandanın etkili olmayacağını biliyoruz.

"Hani enflasyon, dolar, faiz düşecekti?"

- İktidarın seçim harcamasıyla hesapsız davrandığını biliyoruz. Erdoğan meydanlarda bize dönük bir dış operasyon var, dış güçlerin ekonomik terör saldırısı diyordu. 24 Haziran geçtikten sonra bunların ateşi düşecek diyordu. 24 Haziran geçti ve merakla bekliyoruz. Enflasyon halen yükseliyor. Pazarda gerçek enflasyon en az yüzde 25. 2 haneli enflasyon. Dolar düşmedi, faizler yüzde 25-30 arasında. Erdoğan'a soruyorum, hani düşecekti? Şimdi merakla bunu bekliyoruz. Rantiyeci ekonominin geçim sıkıntısını kaldırması ne yazık ki mümkün değil.

- MYK genel olarak bu çerçevede Türkiye'nin tablosunu değerlendirmeye devam ediyor. Parlamento çalışmalarında da etkin bir muhalefet görevini yerine getireceğiz.

- (Millet İttifakı'nın dağılması) Millet İttifakı bir seçim ittifakıydı. Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde partilerin nasıl hareket edeceği belirlenmiştir. Seçim bittiği için ittifak sona ermiştir. Ancak bu protokolün devam edeceğine inanıyoruz.

- (Meclis Başkanlığı seçimi) Zamanı gelince açıklama yaparız. Şu an verilmiş bir karar yok.

- (Yerel seçimlerin erkene alınması) Bizim herhangi bir kabulümüz söz konusu değildir. Türkiye'de Anayasa değişikliği yapılacaksa, yargı bağımsızlığı için yapılması gerekir. Bu süreç içerisinde seçimlere 9 ay kalmışken, 3 ay içinde seçim yapalım düşüncesi doğru değildir. Belediye başkanlarının seçim dönemlerini kısaltacak bir Anayasa değişikliği için destek istiyorlarsa bizden bu desteği bulamazlar.

- (Gülen'in iadesi) Bu konuda ulaşan bir bilgi yok. Raporumuzu gerekli yerlere ilettik.

- (Cinsel istismar için idam talebi) Bu konuda toplumsal mücadeleye ihtiyaç var. Bütün hukuki desteklerin alınması gerekiyor. Tek başına hukuki önlemler yeterli değildir.