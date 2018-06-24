CHP İstanbul İl Başkanı'ndan açıklama

24 Haziran 2018

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul'daki seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı'nın verileri ile kendi tuttukları veriler arasında hiç alaka olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "7 bin 44 sandık sunucusu verimize girmiş. Sandıkların yüzde 20'si açılmış.. İstanbul'da Erdoğan yüzde 44, İnce yüzde 43 oranında..." dedi.

"İstanbul ortalaması yaklaşık Türkiye ortalamasını da gösterir" şeklinde konuşan Kaftancıoğlu, "Dolayısı ile Türkiye'de de bu durumun çok farklı olmadığını düşünüyorum. İlerleyen saatlerde görülecek, tekrar açıklama yapacağız" ifadelerini kullandı.