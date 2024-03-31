CHP İzmir Büyükşehir Adayı Cemil Tugay saat vererek çağrı yaptı
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Cemil Tugay İzmir'de seçimleri kazandıklarını belirterek vatandaşları Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmaya çağırdı.
CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, seçim sonuçları ile ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandıklarını söyleyen Tugay vatandaşları saat 22.00'da Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama yapmaya çağırdı.
Tugay, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Değerli Yurttaşlarım, Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandık. İlçelerimizdeki güzel sonuçları takip ediyoruz. Görevliler dışında tüm İzmirli hemşehrilerimizi 22.00’de Alsancak Cumhuriyet Meydanı’na coşkumuzu paylaşmaya davet ediyorum."