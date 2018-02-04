CHP Kurultayı'nda ikinci gün

04 Şubat 2018

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçildiği CHP 36. Olağan Kurutay'ın 2'inci gününde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerinin seçimi yapılacak.

Seçim öncesi spor salonun içerisi adayların pankartları ile donatıldı. Ayrıca adaylar salon içerisine stant kurarak afiş ve broşürlerini dağıttı. Bin 266 delegenin oy kullanması beklenen seçimde PM üyeliği için 575, YDK üyeliği için ise 103 kişi başvuruda bulundu. Yapılacak olan seçimde 52 PM üyesi doğrudan delegeler tarafından, 8 isim de Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilecek ve doğrudan PM'ye girecek. 15 kişilik YDK üyelikleri için de oy kullanılacak.

Adayların isimlerini kabinlere yazdılar

Bu arada yapılacak olan seçim için salon ortasına oy kullanımı için kabinler oluşturuldu. Divan tarafından adayların isimlerinin okunduğu sırada aday olan bazı kişilerin yakınları tarafından kabin içerisinde afişlerin asıldığı ve isimlerinin yazıldığı görüldü. Oy kullanılacak kabinlerin çoğunda bazı adayların afişleri yer alıyor.

CHP Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan girecek 8 aday için 12 kişilik isim listesi açıklandı. Bu adaylar şöyle: CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CHP İstanbul Milletvekili Doç. Dr. Sibel Özdemir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Yüksel Taşkın, Prof. Dr. Fethi Açıkel, Onur Akın, eski milletvekili Prof. Dr. Ayşe Eser Danışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Doç. Dr. Yunus Emre, Prof. Dr. Ali Rıza Erbay ve CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer.

Kabinlerdeki yazılar tiner ile silindi

PM üyesi adayların isimlerinin oy kabinlerine yazılması ve afişlerinin asılması sonucu divandan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada oy kabinlerine afişlerin asılmasının ve isimlerin yazılmasının doğru olmadığı belirtildi.

Yapılan bu açıklama sonrası görevliler kabinleri dolaşarak afişleri söktü, yazıları silmeye çalıştı. Ancak yazılar silinemeyince dışarıdan tiner getirildi. Divan, tinerden etkilenmemesi için salonda bulunan partilileri uyararak, oy kabinlerinden uzaklaşmasını istedi. Daha sonra yazılar tiner ile silindi. Seçimin ise oy kabinindeki yazıların tamamen silinmesinin ardından başlayacağı bildirildi. Ayrıca her kabinin başında özel güvenlik görevlisi görevlendirildi.

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Kaynak: DHA