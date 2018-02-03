Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

03 Şubat 2018

Ankara Spor Salonu'nda yapılan CHP 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Yalova Milletvekili Muharrem İnce genel başkanlık için yarıştı.

Seçimde kayıtlı 1266 delegenin 1253'ü oy kullandı. 1237 oy geçerli sayılırken mevcut Genel Başkan Kılıçdaroğlu 790, İnce ise 447 oy aldı.

Sonucun açıklanmasının ardından kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, teşekkür konuşması yaptı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

""Üstlendiğim sıradan bir görev değildir. Bu ülkenin her ferdinin hakkını, hukunu savunacağıma sizlere söz veriyorum. Türkiye'yi yeniden çağdaş uygarlığa taşımak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Önümüzdeki süreçte zor koşullarda mücadele vereceğiz. Demokrasiyi yüceltmek zorundayız, bu bizim temel görevimizdir. Türkiye tarihinin en zor dönemeçlerinden birini yaşıyor. 15 yılda Türkiye'yi kimler beka sorunuyla karşı karşıya getirdi? Kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz.

Afrin'de hayatını kaybeden kahraman askerlerimize şükran borçluyuz, onlar bizim onurumuz, gururumuz."

İnce, 163 imzayla aday oldu

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Yalova Milletvekili Muharrem İnce, 165 delegenin oyunu alarak genel başkan adayı oldu.

Daha önce aday olacaklarını açıklayan Ümit Kocasakal ve Ömer Faruk Eminağaoğlu ise delegelerin en az yüzde 10'undan imza toplayamadıkları için resmen aday olamadılar.

Divan Başkanı Yılmaz Büyükerşen, "2 imza sahibi imzasını çekti, 163 imzaya indi. Başvuruların 48'i mükerrer çıktı. Geriye kalan 115 olması nedeniye adaylık için gerekli olan 127 oyu bulamamıştır. 48 delegenin her iki adaya imza verdiği bilgisi paylaşılmıştır. Kılıçdaroğlu, 48 imzanın Muharrem İnce'nin listesinde sayılması istediğini söyledi. Böylece her iki aday da yarışa aday olarak katılmaktadır.

CHP'nin iki genel başkan adayı vardır, seçime de bu şekilde gidilecektir." dedi.

Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta oy kullandı

Kurultayda delegeler 25 sandıkta oy verdi. Oy verme işlemi yaklaşık 2 saat sürdü.

Adaylardan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 1 numaralı sandıkta, Yalova Milletvekili Muharrem İnce ise 4 numaralı sandıkta oy kullandı.

Seçimler iki gün sürecek

İki gün sürecek kurultayın ikinci gününde ise 60 kişilik Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.



Kulislerin hareketlendiği PM için CHP milletvekillerinin büyük bir kısmının aday olması beklenirken, toplam aday sayısının 500'ü geçeceği tahmin ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı’nın ardından kurultayın sloganı ‘Cesaret ve Adalet’ olarak belirlendi. Kurultayı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetiyor.

Genellikle "çarşaf liste"nin tercih edildiği kurultaylarda, 52 PM üyesi doğrudan delege tarafından seçiliyor. Genel Başkan tarafından Bilim Yönetim ve Kültür Platformu (BYKP) üyeliği için gösterilen 8 isim de doğrudan PM'ye giriyor.

Kılıçdaroğlu: Bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz

Muharrem İnce: Kazanmak için değişime mecburuz

CHP kurultayından kareler

İnce: Ben lütufla aday olmam

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 36. Olağan Kurultayı için Ankara Spor Salonu'na geldi. Kılıçdaroğlu ve eşi, Ankara Spor Salonu'nda coşkuyla karşılandı.

Çift, kurultay salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu'nun salona girişinde Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık kullanılan "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" şarkısı çalındı. Kılıçdaroğlu da zaman zaman şarkıya eşlik etti, eşiyle birlikte salondakilere karanfil attı.

Genel Başkanlık seçiminde diğer adaylarla yarışacak Kılıçdaroğlu daha sonra salonda delegelerin ön bölümünde adaylar için ayrılan bölüme oturdu.

Genel Başkan aday adaylarından Muharrem İnce kurultay salonuna Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi. İnce ve eşi Ülkü İnce salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Tribündeki bazı partililerin İnce'ye karanfil attığı görüldü.

Kılıçdaroğlu ve İnce yan yana oturdu

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kurultay salonuna girişinde partililerce alkışlandı. Kaftancıoğlu yerine geçerken bazı partililer "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce salonda yan yana oturdu.

Kılıçdaroğlu: Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum

Kılıçdaroğlu kurultayda açılış konuşması yaptı.

"İki değerli yoldaşımız aramızda yok. Biri Deniz Baykal, inşallah kısa sürede aramıza katılacak. Ve aramızda olmayan milletvekilimiz Enis Berberoğlu" diyerek salona hitap eden CHP Lideri, "Enis Berberoğlu, hakkın, hukukun ve adaletin olmadığı ülkede hiçbir somut gerekçe gösterilmeden içeride tutulmaktadır. Bütün yol arkadaşlarımın selamını gönderiyorum. Enis Berberoğlu'nun tutuklanma gerekçesi hiçbir belgeye dayanmayan belgeyle içeride. Onu tutuklayanlar şu an içeride. Terör örgütlerinin bildiği nasıl devlet sırrı olur. İstediğiniz kadar baskı kurun. Biz bildiğimiz yoldan asla dönmeyeceğiz. Çünkü biz, Kuvayı Milliyeciyiz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Bildiğimiz yoldan dönmeyeceğiz

Birlik temalı afişler

Kurultayda başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, CHP'nin bugüne kadarki genel başkanlarının fotoğraflarının asıldığı salonda, partililere Türk bayrağı ve parti flamaları dağıtıldı.

Salonda, "Biz adaletli bir Türkiye istiyoruz", "Barışı birlikte inşa edeceğiz", "Biz biriz, biz bütünüz, biz vatanseveriz" şeklinde afişler asıldı.

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Öte yandan kurultayı yaklaşık bin 200 basın mensubunun izlemesi bekleniyor. Basın mensuplarının çalışması için geniş bir yer ayıran CHP, kullanılacak teknik ekipman için de her türlü altyapıyı hazırladı.

AK Parti temsilci göndermedi

Kurultaya, sanatçılardan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine, büyükelçilerden eski siyasilere kadar 10 binin üzerinde kişi davet edildi. Davetiye gönderilen isimler arasında, sanatçılar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, diplomatlar ve eski siyasetçiler de bulunuyor. AK Parti CHP kurultayına temsilci göndermeme kararı aldı.

Kurultayda, engelliler de unutulmadı. Kurultayda konuşmalar, işitme engelliler için işaret diline çevrilecek.

Alanda yaklaşık 600 polis, 200 özel güvenlik görevlisi ve 200 partili güvenlik amacıyla görev aldı.

Kılıçdaroğlu, 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanlık koltuğuna 2010'da, dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın istifasının ardından gerçekleştirilen 33. Olağan Kurultay'da seçilmişti.

Bir sürpriz yaşanmazsa seçilmesine kesin gözüyle bakılan Kılıçdaroğlu'nun hem PM'de hem de MYK'da önemli oranda değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA