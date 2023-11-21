CHP lideri Özel: Kredi kartı borçları için kanun teklifi vereceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'teki grup toplantısında gündemdeki konulara değindi.

Özel, Filistin'de olayların Hamas'ın sivillere yönelik roket saldırısı ve sınırı geçmesiyle başladığını dile getirirken, İsrail'in de 'Hamas’la mücadele adı altında' Filistin’de soykırıma giriştiğini kaydetti.

CHP lideri, kredi kartı borçlarından alınan vergilerin silinmesi için kanun teklifi de vereceklerini belirtirken avukat Can Atalay'ın tutukluluğuna da değindi.

Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

- (Gazze'deki ) Bu kadar büyük bir zulmün karşısında dünyanın güçlüleri sessizliğe büründüler. 95’te suçtular sonra Srebrenitsa için yıllar sonra savaş suçu dediler. Bugün yapılması gereken yarın timsah gözyaşları dökmek yerine Filistin’deki çocuklara ve Filistin’e sahip çıkmaktır. Sol-sosyalist partilerin liderlerine sessiz kalmamaları için mektup yazdım. Filistin'e gitmek için çalışmalarda bulunuyoruz.

- Kıbrıs'ın sorunlarını çözmek için çalışmalar yapacağız.

'Yargıtay meydan okuyor'

- Yargıtay meydan okuyor. Yaşanan mesele Anayasa krizi değil; mesele Anayasa'yı tanımamaktır. (Meclis Başkanı Numan) Kurtulmuş yapması gerekenleri Meclis adına yapmıyor.

- CHP Yargıtay'ın darbe girişimine direnmeye karar verdi. Eylemimiz farklı bir boyuta taşıyana kadar mücadelemiz sürecek. Anayasa'ya darbe girişimine karşı Erdoğan'ın darbe girişimine direneceğiz.

- Son bir ayda takibe düşen kredi kartı borcu yüzde 50 artmış. Ana para dışında ödenen paranın üçte birini de devlet vergi olarak alıyor. Kredi kartı borçları normal seviyesine inip herkes rahat nefes alana kadar verginin kredi kartı borçlarından kaldırılmasına ilişkin kanun teklifi vereceğiz. İktidarın, borç üzerinden vergi alarak insanların gırtlağını sıkmasına karşı çıkıyoruz.

‘Biz icap ettiğinde katilimize bile sahip çıkarız’ diyorlar

- Hrant Dink’in katledilmesinin Türkiye’de yarattığı büyük travmayı, 16 yıl sonra bir kez daha hep birlikte yaşadık. 16 yıl önce sevgili Rakel’in dediği gibi ‘Bir çocuktan katil yaratan sistem’, bir güvercin katilini serbest bıraktılar.

- Ogün Samast denilen katil, bir takım derin güçler bir güvercini katlettirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde hepimizin karşısına geçtiler, gözümüzün içine baka baka ‘Muhalefet toparlanacağız diyorsunuz, bundan sonra meydanlarda olacağız, teslim olmayacağız diyorsunuz. Biz buradayız’ dediler.

- ‘Biz icap ettiğinde katilimize bile sahip çıkarız’ diyorlar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’ndan devraldığımız bu emanet kürsüden; Ecevit’in, İnönü’nün kürsüsünden o derin güçlere diyoruz ki biz buradayız. Siz katilinize sahip çıkıyorsanız, biz cesur, temiz, namuslu insanlar birbirimize de ülkemize de sahip çıkacağız, size teslim olmayacağız. Biz buradayız, hodri meydan.