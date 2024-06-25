CHP lideri Özel'den Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’deki grup toplantısını oturarak yaptı. Siyaset sahnesinde alışılmadık bu durum Bahçeli’nin sağlık durumuna yönelik endişeleri artırdı. MHP kaynakları, Bahçeli’nin tansiyon sorunu yaşadığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bahçeli’nin durumuna değinen Özel, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmıştı. Erkan Bey'den sağlığı ile ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum" dedi.