MHP lideri Bahçeli hastalandı mı, Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün TBMM’de partisinin grup toplantısına katıldı. Bahçeli’nin konuşmasını oturarak yapması dikkat çekti. Toplantı sonrası Bahçeli’nin salondan çıkarken zorlandığı görüldü.

Grup toplantısının ardından Bahçeli’yi görüntülemek isteyen gazeteciler uzak noktaya alındı. Bu gelişme üzerine MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumu merak konusu oldu.

MHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Devlet Bahçeli bir tansiyon sorunu yaşadı. Türk siyasetinin en deneyimli lideri olan 76 yaşındaki Bahçeli'nin sağlık durumunun şu anda iyi olduğu ifade edildi.

Cumhuriyet'in ulaştığı MHP'li kaynaklar ise; söz konusu durumun Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili olmadığını öne sürdü.

Grup toplantısı öncesi Bahçeli'nin okuyacağı metinde düzeltme istediği, metnin yeni halinin ise promter'a yansıtılamadığı, bunun ardından MHP liderinin oturarak partililere seslendiği ifade edildi.

Özel'den Bahçeli'ye 'Geçmiş olsun' mesajı

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özel, grup toplantısının sona ermesinden sonra ayrılırken, gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Özel, "Biraz önce Sayın Bahçeli rahatsızlanmıştı. Erkan Bey'den sağlığı ile ilgili bilgi aldım. Çok üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Konuşmada MHP ile ilgili kısmı da o yüzden atladık. Acil şifalar diliyorum" dedi.