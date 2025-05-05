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CHP lideri Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında yeni karar!

Son dakika... Dün AKM çıkışında CHP lideri Özgür Özel’e saldırıran, Selçuk Tengioğlu’nun gözaltı süresinin bir gün uzatılmasına karar verildi.

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CHP lideri Özel'e saldıran Tengioğlu hakkında yeni karar!
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Hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder için dün Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenirken, törene katılan CHP lideri Özgür Özel çıkışta saldırıya uğramıştı.

Özel'e saldıran kişinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu ortaya çıkarken, Tengioğlu'nun cinayet, hırsızlık ve ateşli silahlar kanuna muhalefet suçlarından  çok sayısa sabıkası olduğu öğrenilmişti 

Gözaltına alınan Tengioğlu'nun bugün adliyeye sevk edilmesi beklenirken sıcak bir gelişme yaşandı.

Gözaltı süresisi uzatıldı

Tengioğlu’nun gözaltı süresinin dolmasına saatler kala, soruşturmanın derinleştirildiği gerekçesiyle gözaltı süresi bir gün daha uzatıltı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ