CHP lideri Özgür Özel, Meclis'te kurulacak komisyona katılacaklarını açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak 'Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun ağustos ayında çalışmalara başlayacağını açıklamıştı.

Komisyona katılacak partilerin 31 Temmuz'a kadar üye isimlerini bildirmesi gerekirken, CHP'den beklenen açıklama geldi.

"CHP komisyonda görev yapacak"

CHP lideri Özgür Özel, TBMM'de kurulacak komisyona ilişkin 'ilk kez açıklıyorum' diyerek şunları söyledi:

"Sayın Meclis Başkanı (Numan Kurtulmuş), nitelikli çoğunluk ile karar almanın benimsendiğini, kararların böyle alınacağını ve bu kapsamda bizim beklediğimiz resmi açıklamanın kendisi tarafından yapıldığını açıkladı.

CHP bu komisyonda görev yapacak. Komisyona bütün siyasi tutsaklar için mücadele etmek üzere giriyoruz."

CHP'nin komisyona katılacak 10 milletvekilinin ismini yarın bildireceği öğrenildi.