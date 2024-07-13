CHP lideri Özgür Özel'den 'sahipsiz köpek' teklifine 'Mira'lı eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından, barınaktan sahiplenilen engelli köpek "Mira" ile fotoğrafını paylaştı. CHP lideri Özel, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifini eleştirdi.

Özel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yasa teklifi ile ilk uyutulacaklar Mira gibi engelli canlar olacak. Geçen sene barınakta tanıştığım Mira sahiplenildi ve üç bacağıyla sağlıkla yaşıyor. Sahipsiz dostlarımızın sorunları ve onların sokaklardaki varlığından duyulan endişeler yalnızca bilimsel, etik ve insani bir yaklaşımla çözebilir. Katliamların önünü açan kanun teklifleri ile değil."